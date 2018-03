Kolmest kohtunikust koosnev ringkonnakohtu kolleegium ei rahuldanud süüdistatava kaitsja taotlust kvalifitseerida tegu ümber kergemaks ehk liiklusnõuete rikkumiseks ettevaatamatusest. Kohus ei nõustunud pärast kõigi tõendite uurimist süüdistatava ja tema kaitsja väitega, et liiklusõnnetuse tekkes oli süüdi libe teekate.

Muude tõendite hulgas uuris ringkonnakohus Piima juhitud autoga kokku põrganud bussilt pärit videofaili. Sellelt on näha süüdistatava bravuurselt tormakas, kiirust juurde andev sõidustiil kõrvalteelt peateele, kus auto sõitis, vasak külg ees, vastassuunavööndisse ja põrkas kokku bussiga.

„Väita olemasoleva tõendusteabe põhjal, et süüdistatava juhitud sõiduki selline liikumistrajektoor toimus ootamatu libeduse tõttu, on ilmselgelt asjakohatu,“ seisab otsuses. Samuti ei pidanud ringkonnakohus põhjendatuks kaitsja taotlust vähendada Piimale mõistetud karistust, kuna tema teo ebaõigus on sedavõrd suur.

Ringkonnakohus rahuldas prokuröri taotluse ja võttis asja materjalide juurde Piima suhtes eelmise aasta 12. juulil koostatud väärteootsuse, mille järgi tekitas süüdistatav suurel kiirusel liiklusohtliku olukorra samuti külglibisemisse sattumisega.

See kinnitab Piimale sõidukiroolis omaseid käitumismaneere ja seda, et traagilise tagajärjega õnnetus ei olnud ainukordne juhuslik eksimus. Piimal on ka 2012. aastast kriminaalkaristus mootorsõiduki joobeseisundis juhtimise eest.

Jaan Piim Jõhvi kohtumajas (Teet Malsroos)

Suur kahjunõue jäi rahuldamata

Ringkonnakohus nõustus kannatanu mittevaralise kahju nõude rahuldamist taotlenud prokuröriga, et lähedase inimese kaotus põhjustab korvamatuid kannatusi ja leina. Küll aga ei ole antud juhul asjaolud sedavõrd erandlikud, et võimaldaks senise kohtupraktika järgi õnnetuses hukkunud neiu lähedase taotletud 50 000-eurose kahju väljamõistmist.

Nimelt juhinduvad kohtud mittevaralise kahju nõuete lahendamisel riigikohtu varasemast seisukohast, mille järgi õigustavad lähedastele hüvitise maksmist üksnes erandlikud asjaolud. Riigikohtu seisukoha järgi õigustaks kahju hüvitamist esmajoones lähedase inimese ruumiline lähedus hukkunuga õnnetuse ajal, samuti hukkunud või raskelt vigastatud lähedase vigastuste või kannatuste nägemisest saadud hilisemad üleelamised.

Varasemas kohtupraktikas on peetud põhjendatuks mittevaralise kahju väljamõistmisel olukorda, kus nähakse pealt lähedase inimese vägivaldset surma. Kuna taolised erandlikud asjaolud kannatanu hagi põhjendustes puuduvad, jättis maakohus ringkonnakohtu hinnangul nõude õigustatult rahuldamata.

Surma sai kolm noort inimest

Süüdistuse järgi juhtis Piim 2016. aasta 30. juulil kella 20:59 ajal sõiduautot BMW ja sooritas Ida-Virumaal Aseri vallas Koogu külas Narva-Tallinn maantee 125. kilomeetril asuval ristmikul parempöörde peateele. Selle käigus kaotas juht liiga suure kiiruse tõttu mootorsõiduki üle juhitavuse ja põrkas kokku vastutuleva reisibussiga. Sündmuskohal surid BMW-s kaasreisijatena tagaistmel olnud 21aastane noormees ja 20aastane neiu. Järgmisel päeval suri haiglas avarii tagajärjel saadud vigastustesse juhi kõrvalistmel olnud 21aastane neiu.

Viru maakohus tunnistas Piima mullu 14. augustil süüdi mootorsõiduki juhina liiklusnõuete rikkumises ja sellega ettevaatamatusest kolme inimese surma põhjustamises. Karistusaja hulka arvatakse eelmisel aastal eelvangistuses juba kantud kolm kuud ja 23 päeva. Lisakaristusena võeti Piimalt ära mootorsõiduki juhtimise õigus kolmeks aastaks.