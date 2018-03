Seda, et Venemaa presidendivalimiste eel pikalt segatud kokteil sanktsioonidest, dopingust ja häkkimisest saab juurde ka keemiarünnaku, ei osanud keegi uneski ette näha. Mõistagi leidub neidki, kes kinnitavad, et Kremli stsenaarium nägigi ette tülliminekut ja just Inglismaaga, kes on tülis Euroopa Liiduga ja sestap vajas Theresa May hädasti oma maine parandamist. Õnneks on ajaloos alati võimalik mitte üks, vaid kümned arengud, ja kuhu üks suurriikidega seotud sündmusteahel välja jõuab, on ettearvamatu. Fakt on aga see, et alates 14. märtsist on demokraatlikud riigid – ja mitte üksi Inglismaa, nagu Vene propagandamasin kinnitab – ametlikult tülis Venemaa ja selle liidri Vladimir Putiniga, keda nähakse „NATO riigi pinnal toimunud esimese inimestevastase keemiarünnaku“ taga, kui kasutada organisatsiooni peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnu. Kreml ei tea midagi

Esmapilgul on süüdistatavaid kaks – kas Venemaa või on ta kaotanud kontrolli oma massihävitusrelva üle, ent eks see viimane taandu samuti Venemaa süüks.

Tekkinud seisu rahulikult vaagides tuleb tõdeda, et kõik küpses ja kogunes seaduspäraselt. See, mida praegu tunnistame, on mitme ja järk-järgulise protsessi tulemus, milles kerkis teravalt esile üksikisiku õigus elule ja selle kaitsele koos keemiarelva kasutamise ohuga. Tõeliselt vapustav kooslus – üksikisik ja rahvusvaheliselt keelustatud massihävitusrelv! Tekkinud iva paremaks mõistmiseks tasub meenutada, et kui Süüria valitsusväed alustasid 18. veebruaril pealinna külje alla oleva Ida-Ghouta elamumassiivi tagasivallutamist, räägiti kohe, et karta on uut keemiarünnakut. Ühed kinnitasid, et seda teevad valitsusväed, Venemaa ja Assad aga väitsid, et tegijateks on mässajad. ÜRO julgeolekunõukogu oli valmis kogunema arutamaks keemiarelva kasutamist Süürias, aga kogunes, et arutada selle kasutamist kahe isiku vastu Salisburys, Inglismaal! Eks näis, mis saab siis, kui seda kasutatakse mõne aja pärast ka Süürias. Samas pole raske näha, millise räigusega sõdivad praegu Süürias nii Venemaa kui ka Türgi, sest muu maailma tähelepanu on koondatud ühe valimisvõidu vormistamisele Euroopas ja selle täielikku nautimist rikkuvatele sündmustele. Praegu teatud küpsuseni jõudnud seis hakkas kujunema 2014.aastal, kui Vene väed hõivasid Krimmi ja alustasid vaenutegevust Ida-Ukrainas. Lääs vastas sellele finants- ja majandussanktsioonidega, samuti kehtestati liikumiskeeld teatud Venemaa võimuisikutele. Moskvalt tulid vastusanktsioonid. Ehkki Moskva rikkus selgelt rahvusvahelisi lepinguid ja Euroopas toiminud koostöötavasid, eitas Kreml kõike ja püüdis puhkenud propagandasõjas kujutada toimuvat materiaalse probleemina või ka finantsmajandusliku konkurentsiga seotud konfliktina. Nüüdseks on sellest saanud selgelt poliitiliste ja inimlike väärtuste ning moraali konflikt, sest majandusel põhinenud vastuseis on täienenud konfliktidega viimatimainitud valdkondades. Alguseks tuleb pidada veel detsembris 2014 laineid lööma hakanud ARD dokumentaalfilmi, mis paljastas siiani toimivat sportlaste tervist mõjutavat riikliku poliitikat Venemaal. Sealjuures tugines info Venemaa sportlaste (Julia Stepanova) tunnistustel ja veel 2015. aastal hakati Venemaa sportlastele määrama võistluskeeldusid. Mais 2016 toodi New York Timesi artiklis dopinguskandaali Grigori Rodtšenkov, moodustati Richard McLareni uurimiskomisjon ja lubati olümpiamängudel osaleda vaid „sportlastel Venemaalt“. Kremli klassikaks oleva eituse-poliitika vastuseks muu maailma süüdistustele riiklikult suunatavas dopingus sai spordiminister Vitali Mutko edutamine oktoobris 2016 asepeaministriks. Sellel kohal istub ta praegugi, ehkki ROK keelas mullu tema ilmumise olümpiamängudele. Mingi süü ikkagi omaks võeti, sest Mutko vabastati vaikselt FIFA turniiri kuraatori rollist uue mehe määramisega sellele kohale alles 8. märtsil 2018. Järjest uued trikid Aastal 2016 lisandus Venemaa ebaausale spordi juhtimise ja finantseerimise skandaalile USA presidendivalimistesse häkkimise ja valimistulemuste võimaliku mõjutamise skandaal, mis rullub siiani. Ka siin on kõike eitatud, kuni Vladimir Putin pidas NBC-le antud intervjuus targemaks tõdeda, et USA viimases nimekirjas mainitud 13 Vene kodanikku võisid USA serveritesse häkkida ka omal algatusel ja lisas kärmelt – Venemaa oma kodanikke teisele riigile, nagu USAgi oma kodanikke, välja ei anna! Eks ole, nagu oleksidki süüdi, ent… Samas on kõikvõimalikku ja mahasalatud omaalgatust kogunenud viimasel ajal liiga palju, kui mainida vaid Venemaalt tulnud võitlejaid Süürias ja Ida-Ukrainas. Vassimiste tipuks langesid Vene topeltluuraja ja tema tütar koomasse keemiarelvade nimistus oleva Novitšoki tõttu. Eks ole kõigil meeles Venemaal kehtiva režiimi vastaste kummastavad surmad Londonis (Litvinenko, Berezovski) ja mujal välismaal. Rääkimata tšetšeenide sõjapealikute mürgitamisest Venemaa pinnal. Venemaa ametiisikud võtsid pärast Salisbury uudist korraks kaitsepositsiooni, seejärel aga tehti kiire vasturünnak, nõudes tõendite esitamist. Mõistagi teab kumbki pool hästi, et neid, vähemalt avalikkuse jaoks, tegelikult ei tule. Peamine muutus on muus. USA pinnal toimunud Vene häkkerite tegevus tõstis järjekordse mürgitamiskatse Londonis uude valgusesse – suuriik ei saa endale lubada, et teine suurriik käitub tema õuel lubamatult. See, mida võib teha Süürias või ükskõik kus Kolmandas Maailmas, on nüüd teatud punase joone ületamine USAs ja Euroopas. Olgu see mainitud sellekski, et oleks mõistetav Briti kaitseministri karjatus „Pidagu nad suu ja kadugu!“ – ei saa lõpmatuseni rääkida valetamisest, kui süüdlane teeb kogu aeg näo, et kõik on korras.