Tuleb tunnistada, et niisugust poliitika pööret Venemaa presidendivalimiste eel, ei osanud keegi ette näha. Mõistagi on koheselt platsis needki, kes kinnitavad, et Kremli enda stsenaarium nägigi ette tülliminekut just Inglismaaga, kes ise parasjagu tülis Euroopa Liiduga ja et Theresa May vajas hädasti oma maine parandamist.

Õnneks on ajalugu alati mitte ühe, vaid kümnete arengute võimeline ja kuhu üks suurriikidega seotud sündmusteahel välja jõuab, jääb ettearvamatuks. Fakt on aga see, et alates 14. märtsist on lääneriigid ametlikult tülis Venemaa ja nimeliselt ka selle liidri Vladimir Putiniga, keda nähakse „NATO riigi pinnal toimunud esimese inimeste vastu toimunud keemiarünnaku“ taga, kui kasutada antud organisatsiooni peasekretär Jens Stoltenbergi sõnu.

Kreml ei tea midagi