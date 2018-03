Täna õhtul on jälle käes aeg mängida vaatajaid võlunud südamlikku telemängu, kus võistlejateks on armastatud Eesti staarid ja saatejuhtideks Märt Avandi ja Ott Sepp. Kuid et asi oleks täiesti pöörane, kutsutakse appi oma väikesed järeltulijad, sest teada ju, et lapsesuu ei valeta!

Tänases saates on oma lastega tipp-poliitik Urve Palo oma poja Robin Leoniga, filmimees Ken Saan tütre Lumi Luluga ja lauljanna Ithaka Maria tütre Miraga. Kõige suuremad peresaladused räägitakse välja just täna õhtul.

Vaata videot, kuidas arutatakse omavahel, kas juust on meessoost või naissoost?