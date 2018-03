Täna hommikul kella poole kaheksa paiku märkas Orgmetsa külast läbi sõitnud Ragne, et seal põleb maja lausleegiga. Auto kinni pidanud ja häirekeskusesse helistanud, nägi naine, et majaleanik üritab lausleekides majja tagasi tormata. Leegid olid juba ukse all, kui naine Põrgu-Pauliks kutsutud mehel viimasel hetkel hõlmast kinni sai ja tagasi tiris.

"Hambad ja dokumendid jäid sisse," põhjendas vana mees, miks ta tulle tormata tahtis.

Päästjad ütlesid, et viimati põles Pauli maja 15 aastat tagasi. Arvatavasti oli tänase põlengu põhjus liiga agar kütmine.

Õhtuleht käis Paulil aasta tagasi külas ning juba siis oli maja, mida mees koduks nimetas, pooleldi sisse varisenud ning põlenud.

Reporteri küsimuse peale, kas Paul uut põlengut ei karda, vastas mees toona: "Ja mis siis on? Mina olen siin peremees ja kui juhtub, siis juhtub minu, mitte kellegi teisega. Lähen koos majaga ja kellel mind ikka vaja on? Mitte kellelgi pole sellist vana kontsu tarvis," muutus Paul nukraks.