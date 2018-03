Surve sularaha kasutamise vähendamiseks on käinud nii “maksa kaardiga” kampaaniate abil kui seeläbi, et igas pangakontoris enam üldse sularaha vastu ei võetagi ega anta ka välja.

Kuna nagunii on tarvis ülal pidada ka elektroonilist rahaliiklust, siis kahe paralleelse süsteemi käigushoidmine maksab seda enam. Nii on pankade huvides sularaharingluse kahandamine ning selles suunas on elu ka liikunud.

Päriselt sularahast loobumine pole vähemalt praeguse põlvkonna eluajal kuigi realistlik, kuigi leidub visionääre, kes seda on juba ennustanud.

Kõige rohkem on sularaha kaotamisest viimasel aastal kõneldud seoses Rootsiga, sest sealse uuringufirma Insight Intelligence poolt koostöös pankade ja kaupmeestega tehtud uuringu andmetel ei kasutanud eelmisel aastal 36% Rootsi elanikest sularaha peaaegu mitte kunagi.