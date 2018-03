Ajakiri People kuulutas kunagi Nick Nolte maailma seksikaimaks meheks. Kuldgloobuse laureaadist näitlejat praegu vaadates on seda raske uskuda...

A post shared by LFS (@larsfredriksvedberg) on Feb 15, 2016 at 10:54am PST

Nooruses modellina töötanud Nolte (77, "Sügavik", "Tõusuvete prints"), kel on seljataga arvukalt abielusid, reklaamib New York Posti teatel oma värsket mälestusteraamatut, millel on bravuurikas pealkiri "Rebel: My Life Outside The Lines" - "Mässaja: minu elu väljaspool piire".