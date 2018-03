Hea tervisega töötavatel inimestel ei tasu õige ea saabudes pensionile minekuga kiirustada, sest pensioni edasilükkamise korral teenivad nad elu lõpuni korraliku lisaraha.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et Eesti inimesed peavad pensioniea saabudes pensioni vormistamist peaaegu kohustuslikuks: „Pensionilemineku kuupäev on nii püha kuupäev, et ollakse selles kinni ja edasilükkamisele ei mõelda.”

Pensioni edasilükkamist kasutatakse vähem ka seetõttu, et suure erandina maailmas ei tähenda pensionilejäämine Eestis vajadust töölt ära tulla, sest inimene võib saada nii palka kui ka pensioni.

Mujal maailmas see Nestori sõnul enamasti nii ei ole, see on kas keelatud või maksuseadustega mõttetuks tehtud. „Mul tuttavad Rootsi pensionärid töötavad ühe kuu aastas, rohkem pole mõtet,” rääkis Nestor.

