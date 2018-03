Veebruaris toimunud kaks rongiõnnetust võtsid Elronilt mõneks ajaks kaks kolmevagunilist rongi – ühe elektri- ja ühe diiselrongi. Kindlustuskahju mõlema rongi eest ületab miljoni euro piiri.

Suurim liikluskindlustuse kahju registreeriti 20. veebruaril kui Harjumaal Keila lähistel Kulna ülesõidul toimus veoauto ja rongi kokkupõrge. Õnnetuse eeldatav kahju on 1,2 miljonit eurot. “26. veebruaril toimus Sakus veel teinegi rongiõnnetus, mille kogukahju jääb 50 000 euro piiresse,” ütles ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Registreeritud kahjude osas toimus eelmise aasta veebruariga võrreldes kasv kõikides kahjuliikides. Liiklus- ja kaskojuhtumite tõusule avaldasid oma mõju keerulisemad ilmastikuolud, kaks rongiõnnetust ja reisikahjudes talvine koolivaheaeg.

20. veebruaril kell 8.30 sai häirekeskus teate, et Keila vallas Kulna raudteeülesõidul toimus kokkupõrge veoauto ja reisirongi vahel. Esialgsetel andmetel liikus reisirong Riisiperest Tallinna suunas, kui põrkas Kulna raudteeülesõidul kokku veoautoga. Kokkupõrke tulemusel paiskusid vedur ja esimene vagun rööbastelt maha. Õnnetuse tulemusena oli veok nii tugevalt deformeerunud, et päästjad lõikasid veokist juhi välja. Analüüsi tulemusena selgus, et reisirongiga kokku põrganud veoauto juht oli tarvitanud alkoholi.