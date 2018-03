Üks iirlane kohtab teist, kellel on kott seljas.

"Mis sul kotis on?" küsib esimene iirlane.

"Ma ei ütle sulle," vastab teine.

"Ütle ikka."

"Olgu, mul on kotis pardid."

"Kuule, kui ma ära arvan, mitu parti sul kotis on, kas annad siis ühe mulle?"

"Kui sa õige arvu ütled, annan nad mõlemad sulle," vastab teine iirlane.

"Viis," pakub esimene iirlane.