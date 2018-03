Tartu ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter leiab, et EKRE soovitudhümniseaduse tekst olnuks selline, et see pigem tekitab probleeme juurde kui neid vähemaks teeb.

Jaan Ginteri sõnul pole vaja karta, et hümni seadusse sisse kirjutamine kohe Eesti autoritaarseks riigiks teeks. „Kuid seaduste puhul tuleb alustada sellest, millist probleemi ühiskonnas selle seadusega lahendada tahetakse. Meil on praegu hümniga seonduv reguleeritud päris hästi välja kujunenud tavaga. Kahjuks aastavahetusel sellest tavast kinni ei peetud ning sellest saigi praegune hümnivaidluste voor alguse,“ ütleb ta. „Tõenäoliselt ongi mõistlikum uskuda, et meil on hümni kasutamise tava nii hästi juurdunud, et suudame selle ühe eksituse rahulikult unustada ning tavakohaselt edasi toimida. Seadused peaksid jääma ikka selliste situatsioonide jaoks, kus me ilma seaduseta ühiskonda normaalselt toimimas hoida ei suuda.“ Riigikogu lükkas teisipäevasel istungil tagasi EKRE algatatud Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu , mille eesmärk oli kehtestada hümn kui üks riigi sümboleid seadusega ning määrata kindlaks hümni kasutamise kord.