Metsavana hinnangul läheb soojemaks alles aprillis. „Tuleval nädalavahetusel on päris külm, siis edasi on neli-viis kraadi külma. Ma ei välista, et Peipsi ja Jõgeva kandis võib rohkem ka olla. Ja nii kolm-neli nädalat,“ lisab ta.

Metsavana Arvo Saidla kardab, et paukuv pakane jääb meile veel mitmeks nädalaks. „Kevadest on asi üsna kaugel,“ ohkab Raplamaa ilmatark.

Saidla usub, et ka lund sajab lähipäevadel juude. Ikka nii, et maapind on ilusa valge vaibaga kaetud. „Aga lumesadu ei ole väga tugev,“ möönab ta.

Kas tõesti pole kevadest ühtegi märki? „Ainult nii palju, et mu koduõuel elavale kirjurähnile tuli paariline ka. Nüüd sehkendavad kahekesti. Mullu tuli rähn oma paarilise juurde aga kaks nädalat varem!“ teab Saidla rääkida. Mehe sõnul näitab see, et kevad vindub.

Metsavana ei usu, et aprill ka eriliselt soe tuleks. „Kindlasti keskmisest jahedam. Märkimisväärne on see, et praegu on mere peal kusagil 40-50 meremiili jääd. Ega see kahe-kolme nädalaga ära ei sula!“ naerab ta.

Viimasel ajal on Metsavana aina rohkem jälginud just lindude tegevust. „Täna olid kõik talvelinnud väljas. Leevike, rähn. Musträstas korra näitas ennast. Käis, vilistas, tuli sööma. Ja vot leevikesega on asi nii, et kui tema välja tuleb, siis läheb külmaks. Täna ta oli väljas, mis tähendab, et kaks nädalat ei lähe kindlasti soojemaks. Ma räägin, märtsi lõpuni ei juhtu midagi,“ ütleb ilmatark.

Saidla sõnul tasub ka tuulte liikumist jälgida, sest viimasel ajal on tuul puhunud peamiselt Ida- ja kirdekaarest. Kui ilm hakkab oluliselt muutuma, siis hakkavad ka tuuled mängima. „Aga jah. Praegu on nii, et kui puhub, siis ühest suunast ja hästi tugevalt.

Jaanuari lõpus ennustas Saidla ahvenauime pealt, et veebruar tuleb väga külm kuu.

Riigi Ilmateenistus lubab nädalavahetuseks tõsist külma. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, sisemaal langeb kohati -15°C-ni. Järgmise nädalal läheb aga soojemaks ja hakkab lund sadama. 21. märts jääb õhutemperatuur päeval -2..+2°C vahele, öösel aga -3..-8°C.

Norrakate ilmaportaal Yr.no lubab järgmise nädala alguseni miinuskraade, ent seejärel võib minna juba soojemaks. 23. märtsi päeval peaks Tallinnas ja Tartus olema juba 3° sooja.