Arstid ennustasid 22aastasele Stephen Hawkingile, et ravimatu lihashaigus viib ta hiljemalt kahe ja poole aasta pärast hauda. Ometi sai temast teadusmaailma rokkstaar, kelle loengusaalid olid alati pilgeni täis ja kelle raamatutest kujunesid menukid. Liikumis- ja kõnevõimetu Briti astrofüüsik viskas oma seisundi üle naljagi: „Kuulsuse varjupool on see, et ma ei saa minna kuhugi, ilma et mind ära tuntaks. Päikeseprillidest ja parukast ei piisa. Ratastool reedab mu!“

Omaste sõnul suri amüotroofilist lateraalskleroosi ehk ALSi põdev Stephen Hawking (76) kolmapäeva öösel rahulikult oma Cambridge'i kodus. „Tunneme oma armsa isa lahkumise pärast sügavat kurbust,“ seisab Hawkingi laste Lucy, Roberti ja Timi avalduses. „Ta oli suur teadlane ja harukordne mees, kelle töö ja pärand elab veel palju aastaid,“ vahendab BBC News. Hawkingi lapsed ülistasid oma isa vaprust ja järjekindlust ning toonitasid, et tema terav vaim ja huumor innustasid inimesi üle kogu maailma. „Isa ütles kord: „See poleks suurem asi universum, kui see poleks su armsate inimeste kodu.“ Jääme temast igavesti puudust tundma.“