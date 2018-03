Tallinna lennujaamas seiskunud mootoritega hädamaandumise teinud SmartLynxi lennukis kannatada saanud kaks inimest, neist üks lendur, viidi haiglasse, kust nad on nüüdseks koju pääsenud.

Läti lennufirma SmartLynxi lennuk Airbus A320 tegi Tallinna lennujaamas hädamaandumise 28. veebruaril kell17. 1. Pärast edukat lähenemist ja maandumist rajale ei suutnud õhusõiduk uuel õhkutõusul kõrgust koguda, kaotas kõrgust ja põrkas lennuraja lõpu lähedal vastu rada. Kokkupõrkel puudutasid mootorid lennurada ja purunesid telikute luugid. Pärast kokkupõrget maaga kogus lennuk uuesti kõrgust ning pilootidel õnnestus õhusõiduk stabiliseerida ja tagasi pöörata, et maanduda rajale 26. Pärast pöörde sooritamist seiskusid mõlemad mootorid. Pardal oli kapten-instruktor, teine piloot, neli õpilast. Instruktor ja üks õpilastest said õnnetuse käigus kergeid vigastusi.

Hädamaandunud lennukist viidi kiirabiga kaks meest tervisekontrolliks haiglasse. Vastab tõele, et kaks vigastatut toodi Ida-Tallinna keskhaiglasse, sõnas Ida-Tallinna keskhaigla pressiesindaja Marko Mägi. Ida-Tallinna keskhaigla EMO juhataja Märt Põlluveer kinnitas, et lendurid said koju samal päeval.