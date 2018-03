Briti hommikusaade “The Morning” paiskas täna eetrisse videolõigu, et austada lahkunud Stephen Hawkingit. Kuid televaatajad said šoki, kui saade täieliku ämbriga hakkam sai, mängides teadlase videolõigu taustaks Meghan Trainori pophitti “All About That Bass.”

Ebasobilikult ettekantud laulu sõnad räägivad teatavasti sellest, kuidas ühel naisterahval “õige kraam õiges kohas on”. Juhtunu avastades pandi laul ruttu kinni ning asendati õige heliklipiga, milles seekord päriselt Hawking rääkis.

Mõned televaatajad nägid äpardumises aga ka selle koomilist poolt. “Ma nutan naerupisaraid: “The Morningus” öeldi Stephen Hawkingule kaastundeavaldusi ja siis hakkas “All About That Bass” tema piltide taustaks mängima. Ma ei suuda naeru pidada!” kommenteeris üks vaataja Twitteris.

“Saade oleks sellest asjast välja tulnud, kui nad oleks vaid laulusõnasid muutnud “I’m all about that space”,” andis teine televaataja soovitusi.