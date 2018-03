Mitu kodutute loomadega tegelevat aktivisti arvavad, et 60aastased, saati siis veel vanemad, ei peaks endale võtma kassipoega või koerakutsikat. See oleks vastutustundetu. Võib ju loom omaniku raske haiguse või surma korral taas kodutuks jääda. Nii mõnigi laiutab selle peale käsi: „Kus on siin loogika – me kõik oleme surelikud. Ja kui üle 60aastased saavad koguni isaks, miks nad ei võiks siis kassi võtta?“

„Üle keskea inimesed, palun mõelge enne, kui hakkate kassi või koerapoega võtma,“ ütleb mittetulundusühingu Eesti Kassisõprade Kogukond eestvedaja ja Facebooki kassisõprade grupi administraator Katrin Gaver. Postitus kogus hulga emotsionaalset vastukaja.

„Pelgalt vanus pole kriteerium, see on diskrimineeriv!“ kirjutab üks.