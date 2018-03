„Minu põlvkonna eluke on niisugune olnud, et enne 50. sünnipäeva ei antud kirjanikule esimesi kõvasid kaasigi,“ meenutab Kultuurkapitali laste- ja noorsookirjanduse aastapreemia laureaat Leelo Tungal. „Raamatuid oli siis üldse vähe ja lastekirjandus – see vireles. Esimese preemia sain raamatu eest, mille pildid päästsin kirjastuse prügikastist,“ meenutab Tungal 1992. aastal Tammsaare nimelise kirjanduspreemia võitnud raamatu „Barbara ja suvekoerad“ sündi, mille pildid joonistas Edgar Valter.

Kuna olen kuulnud häid sõnu Tungla kiirest taibust riimide väljamõtlemisel, alustame lastekirjanikuga vestlust mängulise luulega.