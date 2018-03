“Kuna ta jätkab kinnisvarakelmusi siis minu arvates on tal täiesti ükskõik. Ta ei karda midagi ja arvab, et jääb karistamatuks,” sõnas maakleri ohver Marina Siderenko.

Dmitrievile soovitas Jazõkova 12 ruutmeetrist tuba ühiselamu tüüpi majas, mis asub mehe töökoha lähedal Koplis ja mille hind oli ligi 22 000 eurot. Kuna tuba oli aga väidetavalt veel hõivatud, sõlmis mees 2016. aasta septembris Jazõkova firmaga broneerimislepingu ja maksis tagatisrahaks sisse 7600 eurot. Tal polnud aimugi, et kolm kuud varem võttis maakler sama korteri eest raha teiselt inimeselt.

Dimitrevi sõnul tundus Jazõkova algselt olema igati korralik inimene. Redko sõnul on Jazõkoval eriline veenmisoskus ja oskus inimestele hinge pugeda.

“Olin raha kõrvale pannud, selleks kulus mul üle kümne aasta. Rääksin pojaga tema ütles, et pole vaja laenu võtta. Minu eakas ema aitas samuti,” selgitas Redko, kes on Narvast pärit Maxima kassiir ja kogus pealinna kolimiseks tükk aega raha.

Kolm kuud enne Dimitrieviga lepingu sõlmimist, sõlmis Jazõkova broneerimislepingu samale korterile ka Redkoga. Naine kandis maaklerile üle 2500 eurot. Kui inimesed ettemaksu ära tegid, hakkas maakler rääkima, et korteris on vaja lõpule viia remont, milleks napib vahendeid. Kui nad juurde maksavad, saaks korter varem valmis ja nemad kiiremini sisse kolida.

“Seal käis remont, ta küsis selle tarbeks raha, ütles, et siis läheb remont kiiremini,” sõnas Dimitrev. Kuna antud korter oli talle mõeldud, otsutas ta raha maksta. “Kord oli vaja ehitusmaterjale osta, kord ehitusmeestele maksta,” loetles Redko põhjuseid, miks Jazõkova raha küsis.

Redko maksis Jazõkovale 2016 aasta oktoobris kogu korteri hinna 19 500 eurot ja 2016 detsembris ka peaaegu kogu summa Dimitrev. Teadmata teineteise olemasolust jäävad mõlemad ootama remondi lõppu ja uue korteri võtmeid.

Jazõkova lubas korterit üle anda kogu aeg “homme”. Maakleri sõnul oli tal vaja aega, et raha kokku saada, sest tal tekkisid investoritega probleemid.

Redko oli juba lasknud end Tallinnasse tööle vormistada, ta oli kõik säästud mängu pannud. Nüüd pidi ta elama aga tööandja pakutud ajutises korteris. See oli tema elu raskeim periood, tal olid vaja ära maksta võlad ning hoolitseda oma lapselapse eest. Naine oli stressis ja mõtles tablette hakata võtma.

Jazõkova müüdud korterid ei kuulunud isegi talle

2017. aasta septembris pöördusid Redko ja Dimitrev politseisse ning avastasid, et nad pole samas majas sama probleemiga üksi. Lisaks olid identsed probleemid teise kolme korteriga.

Septembris algatati Redko ja Dimitrevi avalduste peale kriminaalasi, kelmuse paragrahvi järgi. Selgus, et Jazõkova teenis antud korteri pealt ka kolmandat korda, nimelt üüris ta selle veel välja 180 euroga kuus.

Lõpuks selgus, et Jazõkova polegi korterite omanik, vaid vahendaja. Paberite järgi kuulus Dimitrevile ja Redkole lubatud korter firmale Varmax Trans. Firma esindaja väidab nii kannatanutele kui “Pealtnägijale”, et ei teadnud naise isetegevusest midagi ning pole maakrelile makstud rahast sentigi saanud.

Prokuratuuri arvates pole vajadust ka Jazõkova skeemitatud kortereid menetluse ajaks arestida. “Tuleb välja, et jään tühjade kätega ja tänavale,” kommenteerib Dimitrev.

Jazõkova lubas algselt “Pealtnägija” kaamerate ette tulla, kuid loobus siis sellest, öeldes, et pole selleks moraalselt valmis.

Ainuüksi ühe kortermaja ümber skeemitamisega on seotud neli inimest ning tekitatud kahju ulatub 80 000 euro ligidale. Jazõkova justkui tunnistab süüd, aga leiab kõigele ka õigustuse. Kuid Jazõkova on skeemitanud ennegi ning tema tegevuse all on kannatanud palju rohkem inimesi. Naisel oli varasemast firma nimega Marmiire, mis läks pankrotti, see likvideeriti ning võlad jäidki maksmata. Seejärel lõi naine firma nimega Dreams Lifter OÜ, mille majandusaruanded kaks aastat esitamata.

“Jah, ma pean seda kelmuseks,” sõnab Jazõkova ohver Marina Sidorenko, kes soovis Sitsi tänavale 26 ruutmeetrise korteri osta. “Anname talle 8000 eurot, mõne päeva pärast ta helistab ja palub raha, sest tal ähvardab tehing nurjuda ja ehk aitame hädast välja…” Naise broneerimisraha jäigi Jazõkova kätte, ta lubab tagasi maksta regulaarselt nii homme kui esmaspäeval. Uurides, kus raha on, ütleb maakler, et tal on hetkel probleemid.

“Kuna ta jätkab kinnisvarakelmusi, siis minu meelest on tal täiesti ükskõik. Ta ei karda mitte midagi ja arvab, et jääb karistamatuks,” sõnab Siderenko.

Jazõkova jätkab aga sama skeemiga, kasvõi selle aasta alguses langes tema püünisesse järgmine ohver, kes maksis Siderenkole müüdud korteri eest 42 000 eurot.