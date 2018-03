Eesti õhuruumi turvavate Itaalia hävituslennukite pardakaamerad on salvestanud hulga adrenaliinirohkeid kaadreid, millest on Itaalia õhuvägi on kokku pannud adrenaliinirohke video.

Itaalia võttis Ämarist kolme Balti riigi õhuturbe teostamise üle jaanuaris Belgia õhuväelastelt.

Balti riikide õhuturvet tagavad Itaalia hävitajad Eurofighter ja Taani ning USA hävitajad F-16.