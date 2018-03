Mereäärses Torquay linnas Inglismaal elab ärimees Ashley Sims, kellel on kõrini linnatänavaid risustavatest libakodututest. Mis eristab neid „õigetest“ kodututest? Mehe sõnul on tegu professionaalsete kerjustega, kes ei vääri kaastunnet ega heade inimeste peenraha.

Sims tegi mitmest profikerjusest pilte ning ähvardas fotod sotsiaalmeediasse postitada, kui kerjused kiiremas korras kompse kokku ei korja. Kohalik kodututega tegelev organisatsioon kiidab Simsi, sest nende sõnul on agressiivsete kerjuste hulk vähenenud. Varem tülitasid need ka inimesi, kes on päriselt kodutud ja paluvad almust viisakalt. Nüüd on neid intsidente vähemaks jäänud.

Kuid kohalik valitsus ja politsei ei ole Simsi tegevusega rahul, väites, et see julgustab omakohust ning vägivalda. Ka ei näe nad Simsi „paljastustes“ piisavat tõestust, et need, keda ta ähvardas, päriselt hädas pole. Härra Sims vaidleb aga vastu, et halba kohtlemist võivad kogeda inimesed, kes päriselt abi vajavad.