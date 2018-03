Teda kõige rohkem ärritab see, et reisijaid ei hoiatatud sellest varem, vaid alles õhus olles.

Toimetusega ühendust võtnud lugeja on pahane, et lennufirma Smartlynx ei suutnud tagada planeeritud otselendu Tallinnast Tenerifele. Reede varahommikul startinud lend tegi Saksamaal vahepeatuse, et vahetada välja piloot ja tankida lennukit.

Ta kinnitab, et läinud reedel SmartLynx reisikorraldajat graafikumuudatusest ka teavitas. Seda tehti kohe, kui lennufirma jõudis järeldusele, et lennuki tankimiseks on vaja täiendavat peatust. Priedniece lisab, et lend Tallinnast Tenerifele on üsna pikk, mistõttu pole lisapeatuste tegemise vajadust alati võimalik ette näha.

Saksamaa lennujaamas vahetati välja ka piloot. „See oli vajalik, et mitte ületada lubatud tunde, mida üks piloot võib järjest teha,“ seglitab lennufirma kommunikatsioonijuht.

SmartLynx Airlines asutati 1992. aastal ning selle peakorter asub Riias.

28. veebruaril tegi Tallinna lennujaamas hädamaandumise SmartLynxi lennuk Airbus A320. Lennuki pardal reisijaid ei viibinud, tegemist oli treeninglennuga.