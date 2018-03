Tallinna tehnikaülikooli vanemteaduri katse näitas, et energiasäästjana reklaamitav Tesla Power ECO ei tööta. Saadud tulemus mind ei üllata. Küll aga paneb imestama, et säärastel libatoodetel üldse veel turgu on.

Artikkel pani kommentaariumi kihama. Paljud leidsid, et lollikestelt peabki raha ära võtma, ent paar lugejat tunnistas, et on ligi viiskümmend eurot maksva toote juba soetada jõudnud. Kas nad tegid nalja või mitte, kuid sellel ja teistel sarnastel toodetel on klientuur tõepoolest olemas. Internetist leiab arvukalt „suurepäraseid“ pakkumisi, mille reklaamlaused kõlavad sama utoopiliselt kui lapiku maa teooria. Aga ikkagi ostetakse!

Hiina imeriist tekitab rohkem küsimusi, kui annab vastuseid. Sealhulgas: kui paljud eestlased on neid jublakaid juba tellinud? Samuti oleks huvitav teada, kui suur raha Tesla Power ECO äris liigub. Kahtlen, et maksu- ja tolliamet sellele vastata oskab.