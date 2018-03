Kesk-Ameerika riigi Costa Rica suurim ajaleht La Nation tegi loo Eestis elava rahvuskaaslasega, kes ülistab Eesti elu, meie haridussüsteemi, toetusi ja võimalusi. Costaricalased imestavad: miks ei võiks meilgi nii hea elu olla? Tõsi küll, eestlaslik otsekohesus võib mõnele neist esmapilgul ebaviisakas tunduda. 39aastane Jason on eestlannaga abielus ning neil on kaks tütart. Õhinal kirjeldab Jason ajakirjanikule Eesti lastetoetusi ja vanemapuhkust. Isegi meie jaoks ehk mitte kuigi märkimisväärsed 10 vaba päeva, mille Jason pärast kummagi lapse sündi sai, on costaricalase silmis üsna suur asi. Jasoni lapsed käivad tasuta algkoolis ja lasteaias, vähe sellest, kool on neile tasuta kogu haridustee lõpuni, ka kõrgkoolis. Kuni 18aastaseks saamiseni ei pea lapsed hambaravi eest tasuma.

Kuidas see võimalik on, imestab intervjueerija. Jasoni arusaam Eesti heast elust on see, et korruptsiooni tase on (eriti võrreldes Costa Ricaga) siin madal. See lubab ressursse jaotada mõistlikult ning teaduses ja hariduses, eriti tehnoloogias, tehakse tänu sellele suuri samme. Mõistagi ei jää mainimata ka Eesti e-riigi edu. Ka keeleõpe on Jasoni arvates tasemel. Tema tütred räägivad soravalt eesti ja inglise keelt, mehe sõnul oskavad nad ka „enam-vähem hispaania keelt“.

Kas Costa Rica suudaks ka midagi sellist saavutada? „Noh, kui 50 aastat Nõukogude Liidu all korruptsiooni käes äganud riik suudab vähem kui 10 aastaga korruptsiooni peaaegu hävitada, asi see siis Costa Ricalgi sama ära teha on,“ arutleb Jason. Ta rõhutab aga, et kui kodumaa tahab paremat elu, siis peab ta ka tõelist muutust tahtma. Erinevus peab tulema juba kasvatusest, selgitab ta: kui eestlane midagi lubab, siis ta seda ka teeb, mitte ei häma nagu costaricalane. Eestlaste otsekohene, aus ja ilustamata jutt võib costaricalasele ebaviisakas tunduda, hoiatab Jason. Kuid eestlane ei plära niisama tühja juttu, ei sega vahele ning räägib üldse vaid siis, kui tal midagi öelda on. Kui ei ole, siis ta kuulab, kirjeldab Jason. Tõsi, kõik Eestimaal pole nii roosiline: pime ja külm talv on Jasoni jaoks raske. Toit täidab kõhtu ning kuigi siin pole piisavalt selliseid puu- ja köögivilju, millega Jason harjunud on, märgib ta, et näiteks sealiha on Eestis kõvasti soodsam. Tema hinnangul ei söö eestlased piisavalt riisi.