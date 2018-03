Eile alustas Tallinna Televisioonis uus jutusaade "Hannes Võrno 33 minutit", mis on tänase päeva jooksul saanud väga palju vastukaja. Omapoolse kommentaari andis ka Tallinna Televisiooni juhatuse liige Taavi Pukk.

""Hannes Võrno 33 minutit" on Tallinna Televisiooni jaoks uus ja huvitav projekt, mis sai juba enne esimest saadet ohtralt tähelepanu erinevates meediakanalites. Pärast saadet on tähelepanu veelgi suurenenud. Seega on kindlasti täidetud eesmärk, et televaatajad teaksid, Hannes Võrno on ekraanil tagasi, ja ta on Tallinna Televisiooni ekraanil. Tagasiside on olnud mitmekülgne. Võrnol on soovitatud meedia vahendusel saadet mitte teha, kuid täpselt samamoodi on tulnud meile ka vaatajate tagasiside, kes leiavad, et tegemist on väga hea saatejuhiga," ütleb Taavi Pukk, et kriitka neid ei heiduta.

"Mis puudutab saate teemasid ja ettevalmistamise protsessi, siis need on saatejuhi valida, otsustada ja läbi viia. Minu seisukoht on see, et saate edu osas teeb otsuse televaataja ja selleks on kindlasti vajalik pikem periood kui vaid üks saade. Igal juhul loodan, et saatel läheb hästi," sõnab Pukk, et saadet neil plaanis lõpetada pole.