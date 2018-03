Venemaa valitsus ei vastanud Suurbritannia valitsuse ultimatiivsele nõudmisele selgitada hiljemalt 13. märtsi hilisõhtuks välja endise luuretöötaja Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise asjaolud. Briti peaminister Theresa May kuulutas seejärel kolmapäeval parlamendis, et mõrvakatse taga oli Venemaa ning tegi teatavaks esialgsed sanktsioonid.

Theresa May ütles, et Briti valitsus annab 23 Vene diplomaadile riigist lahkumiseks nädal aega. Väljasaadetavad tuvastati salaja tegutsenud luureametnikena. Võrdluseks: 1971. aastal saatis Suurbritannia välja koguni 105 tollase Nõukogude Liidu diplomaati.

Samuti tühistatakse Venemaaga kõik kahepoolsed kõrged diplomaatilised kontaktid. Näiteks annulleeritakse välisminister Sergei Lavrovile esitatud küllakutse. Samuti jätavad Briti ministrid ja kuningakoja liikmed sõitmata Venemaal toimuvatele jalgpalli maailmameistrivõistlustele.

Enne May esinemist oletati, et peaminister teatab ka Suurbritannias tegutsevate ja Kremliga seotud Vene oligarhide vara külmutamisest, kuid seda siiski ei juhtunud. May ütles vaid, et vajadusel külmutatakse Venemaa vara, kui leitakse tõendeid, et neid kasutatakse Suurbritannia kodanike või elanike elu ja omandi ohustamiseks.

Vene suursaadik Londonis Aleksandr Jakovenko nimetas Briti valitsuse tegevust provokatsiooniks ja hoiatas, et Briti võimudel tuleb arvestada Venemaa vastumeetmetega.