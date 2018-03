Poliitik Kaja Kallas on aktiivne Instragramis, kuhu pilte ka oma tööpostilt, ehk europarlamendist postitab. Nüüd postitas naine sinna väikese piltmõistatuse, paludes oma jälgijatel ära arvata, kes kannab Brüsselis kõige patriootlikumat maniküüri?

Vihjeks andis ta, et tegu pole tema käekesega. Kuid maniküür on tõepoolest silmapaistev - küüned on värvitud Eesti lipu värvides, mustaks võõbatud küünt kaunistab ka tähekombinatsioon EV.

Kallase jälgijad pakkusid, et tegu võiks olla kas Keit Pentus-Rosimannuse, Saskia Alusalu, Yoko Alenderi, Heidy Purga või lausa Kersti Kaljulaidi sõrmekestega, kuid tegelikkuses kuulub uhke maniküür hoopis Yana Toomile, kes teatavasti Kallase fraktsioonikaaslane Euroopa parlamendis on.

Toom kandis patriootlikut maniküüri ka EV100 presidendivastuvõtul.

EV100, Presidendi vastuvõtt. Margarita Tšernogorova, Yana Toom (Erlend Štaub)

Olenemata sellest, et Toom ja Kallas kodumaal konkurenterakondadesse kuuluvad, tundub naiste läbisaamine olevat suurepärane: Toom kostitab vahel Kallast isegi kingitustega!