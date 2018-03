A post shared by Beatrice Fenice (@beatricefenice) on Jul 17, 2017 at 5:18am PDT

Uute kassiomanike ehmatus oli aga suur, kui neljakuune Theodor koju jõudis. "Ta oli palju suurem kui meie täiskasvanud kass Talullah," räägib Beatrice esmakohtumisest värske pereliikmega. Tegemist on lühikarvalise orientaali kassiga. Kuigi Beatrice sai kassikese poolmuidu, on tegemist hinnalise loomaga, kelle hind võib küündida kuni 600 euroni.

"Meil oli juba üks kass olemas ja mõtlesime, et võiks talle seltsilise leida," valgustas Beatrice kassi saamislugu. Nimelt oli üks tuttav saanud kingituseks eksootilist tõugu neljajalgse. Kahjuks ei saanud kingiomanik kassikest endale jätta ja nii otsiti loomale uut kodu. "Nägime telefonis pilte ja otsustasime, et võtame ta endale," räägib Beatrice.

Modelliagentuuri perenaine ja šampanjakultuuri eestvedaja Beatrice Fenice jagas hiljuti sotsiaalmeediakanalis Instagram pilti, kus poseeris Beatrice´i kallim Ed Labetski, süles mustakarva kuningliku välimusega kass. Kuigi eksootiline neljajalgne on pereliige olnud ligi kaks aastat, on kassi saamislugu parajalt ootamatu.





"Fjodor, nagu meie teda kutsume, on eriti sõbralik ja seltsiv kass: jookseb sinu järgi nagu kutsikas, lubab ennast silitada ning on äärmiselt uudishimulik," kirjeldab Beatrice. Võib aimata, et eksootiline tõukass vajab ka erilist hoolt ning menüü peab samuti läbimõeldud olema: "Menüüvalik on üsna tavaline, ta sööb tavalist kassitoitu. Teinekord võib ta närida küüslauku või piparkooki, aga see on pigem ebatavaline," räägib kassiomanik. Erihoolt Theodor ei vaja. "Kui, siis ainult rohkem kammimist ja silitamist," lausub Beatrice.