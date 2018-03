Terane tartlane on teinud mitu fotot Eesti rahva muuseumi ümbrusest, kus 24. veebruaril teatavasti loitsid suured lõkked ja peeti meie vabariigi sajanda sünnipäeva pidu. Fotodelt on näha koristamata lõkkeasemeid ja prahti. Kuuldavasti kulus ainuüksi nendele lõkete 5000 eurot.

Nüüd kui juba peaaegu kolm nädalat on möödas suurest EV100 juubelipeost, on Eesti rahva muuseumi (ERM) ümbruses ikka veel märgata peoõhtu laga. Õhtuleht uuris asjaosalistelt, miks nii.

Tema sõnul peavad mõned tööd siiski kevadet ootama. „Praegu oleme kursis ja ERMi rahvaga heas kontaktis, et värskelt on sulanud veel jäägikesi välja, mille koristuse korraldame koos ERMiga esimesel võimalusel. Lisaks jätsime osa töid ERMi territooriumil (mitte linna maa peal) kevadet ootama, kus pehmemates kohtades on õige teha viimased koristustööd soojemate kraadidega,“ sõnas teatri esindaja.

„Kokkuvõtvalt – kogu protsess on kontrolli all, kõik tööd on kaardistatud ja neile on leitud kõige efektiivsem lahendus lõppkoristuseks ja –viimistluseks,“ lisas Sumberg.