2.–8. aprillil katab kümnendat juubelit tähistav uue muusika ja linnakultuurifestival Tallinn Music Week (TMW) kogu pealinna põnevate ettevõtmistega kontsertidest avalike vestlusteni ja kunstinäitustest toiduelamusteni. Festivalinädala lõpetavad pühapäeval, 8. aprillil Eesti Lastekirjanduse Keskuse esitletud loovad töötoad lastele.



Pühapäeval, 8. aprillil kell 12.00–15.00 toimuvad Eesti Lastekirjanduse Keskuses 7–16 aastastele kooliõpilastele suunatud loovad töötoad, kus õpitakse lihtsate võtete abil nii muusikat ja heliinstallatsioone looma kui ka räppima ja plaate mängima. Lisaks leiab TMW tänavusest lasteprogrammist loovkirjutamise ja plaadiümbriste kujundamise töötoad. Programmis osalemine on kõikidele huvilistele tasuta. Registreerumine töötubadesse toimub 15 minutit enne iga töötoa algust kohapeal.



Päev algab kell 12.00 Silver Sepa kontserdiga, milles pannakse kõlama nii jalgratas kui ka naelapill, ning jätkub kuni pärastlõunani paralleelselt kulgevates töötubades. Päeva jooksul saab iga huviline osaleda kuni kolmes erinevas töötoas.



Ebatavalise pillipargiga kuulsust kogunud Silver Sepa juhendamisel otsitakse vaikuse sümfooniat ja luuakse helinatele saateks sõnu ja lauluviise. Elektronmuusiku ja loodushelide salvestaja Taavi Tuleva töötoas tutvustatakse lihtsat viisi, kuidas luua interaktiivne heliinstallatsioon. Mitmekülgne kitarrist Andre Maaker jagab nii lastele kui ka nende vanematele kätte ukuleleled ning õpetab selgeks ühe loo meloodia ja akordisaate.

"Eesti laulu" konkursil tuule tiibadesse saanud Viljandi duo Vajé liikmed jagavad nippe biitide treimisest ja mõtteid popmuusika produtseerimisest. Ka möödunud aasta festivalil aset leidnud ning ülipopulaarseks osutunud Heidy Purga DJ-õpitoas kergitatakse katet plaadikeerutamise võtete saladustelt. Koos Eesti räpi kuninga Genkaga selgitatakse aga välja, mis on räpp ja hiphop ning kuidas ja millest riime luua.



Tänavuse lasteprogrammi kavast leiavad põnevaid tegevusi ka tulevased kirjanikud ja kunstnikud. Lastekirjanik Kätlin Vainola loovkirjutamise õpitoas otsitakse mooduseid helide sõnadesse tõlkimiseks ja muusikast sündivate tunnete kirjapanemiseks. Illustraator Kertu Sillaste juhendamisel saavad huvilised disainida plaadiümbrise oma lemmikartistile TMW festivalilt.



TMW lasteprogrammi eelsoojendusena toimub TMW pop-up kohvikus Disaini- ja arhitektuurigaleriis laupäeval, 7. aprillil kell 11.00–13.00 Kahvliahvi kokakool, kus kõik osalised saavad ise ägeda hommikupudru disainida.



TMW lasteprogramm toob kokku lapsed ning nende vanemad ja sõbrad, et üheskoos tutvuda muusikamaailma erinevate tahkudega, tunda rõõmu isetegemisest ning saada innustust ja vahetut tagasisidet oma ala professionaalidelt. Lasteprogrammiga soovitakse tähelepanu juhtida koolilaste muusikaharrastusele laiemalt ning sellele, et ligipääs muusikale peab olema tagatud erinevatest vanusegruppidest, kogukondadest ja keelekeskkondadest pärit inimestele.



Lisainfo ja töötubade kirjeldused:

https://tmw.ee/et/festival/lasteprogramm.