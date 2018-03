Esimesed protestijad alustavad Eesti aja järgi kell 16. Aktsioon algas aga tegelikult juba teisipäeval, mil pealinnas Washingtonis asetasid aktivistid Kapitooliumihoone ette tuhandeid lastejalatseid. CNN kirjutab, et jalatsipaare oli 7000 ringis, 80 reas ning need sümboliseerisid iga last, kes on alates 2012. aasta Newtowni koolitulistamisest tulirelvast saadud vigastustesse surnud. Igal aastal hukkub kuuli läbi umbes 1300 Ameerika last. Sarnane üritus toimus ka Eestis, kui Stroomi rannaliivale asetati 183 paari kingi mälestamaks enesetapu läbi hukkunud inimesi.

Ka 24ndal märtsil on plaanis järgmine protestiüritus, „March For Our Lives“ („Rongkäik Elu Eest“ eesti k. - toim.). See on samuti üleriigiline, kuid keskendub ennekõike pealinnale ning valitsusele. Kuupäev valiti pisut hilisem selleks, et Stoneman Douglase koolis hukkunud laste vanematel oleks aega leinata ja mõtteid koguda, et siis Kapitooliumimäel ka kõnesid pidada. Ka 20. aprillil on plaanis marssida, siis on USA ühe kurikuulsaima koolitulistamise, 1999. aasta Columbine'i tulistamise aastapäev.

Õpilaste protest Columbine'i keskkoolis (Reuters/Scanpix)