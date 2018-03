Taimaal tabati naisturist, kes Koh Samui saarel tõmbas peenist meenutava kivi kõrval riided seljast, et end vastu seda hõõruda.

Fotodel on blond naine, kes end müütilise peenisekujulise kivi vastu hõõrub, vahendab portaal Metro.com.

Enda hõõrumisega solvas ta aga kohalikke, kes usuvad, et selle kivi sees on väga vana ja targa mehe hing. Nii nõuavad nüüd kohalikud, et politsei naise üles otsiks ja vabandama sunniks.

Mis naisel küll mõttes oli? Kas ta leitakse? Eks elu näita!

Fotod!