„Uus ja üha enam populaarsust koguv võimalus – teha video-CV – aitab eriti hästi sõelale jääda just keskealistel,“ ütleb Töötukassa karjäärinõustaja Kristel Ainsalu.

Hinnatud töökohale võib kandideerida mitusada inimest ja uuringud kinnitavad, et personalitöötaja kulutab ühe avalduse läbivaatamiseks umbes viis kuni seitse sekundit.

„Eriti ebavõrdses seisus on sel juhul kesk- ja vanemaealised, sest nende CVd jäävad pahatihti kõrvale juba sellepärast, et seal on nii palju numbriridu. Infograafilises CVs läheb tähelepanu aga muule, sestap sobibki video-CV eriti hästi just keskealistele,“ tõdeb Ainsalu. Muidugi nõuab video tegemine tema sõnul head esinemisoskust. „Selleks, et veenvalt mõjuda, peab ikka vaeva nägema, aga tulemus võib olla seda väärt.“