Ennast high energy rock'n'roll bändiks kutsuval Dead Furiesel ilmus uus video loole "Getcha Kicks MF", mis pärineb nende veebruaris ilmunud albumilt "Rock City a Go Go".

Tegu on neljanda looga uuelt albumilt, millele video tehtud.

“Viimaste aastate jooksul on Rootsi muusika olnud bändidele suureks mõjutajaks ning Dead Furies ei ole erand - nende kõrge energiaga rock’n’roll kõlab skandinaavialikult, kuigi bänd ise on pärit Eestist. Hea stiili retseptiks on palju energiat, head meloodiad, mida illustreerivad hästi lood nagu “On a Mystery Train” ja “Take a Chance With Me”,” kirjutab Veglam Dead Furiese uue vinüülalbumi kohta.