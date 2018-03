Kuna Eestis on nõidu-posijaid-tervendajaid-pendeldajaid rohkem kui metsas seeni pärast vihma, siis mõtlesime järele uurida, kuidas teha vahet tõelisel, andega sensitiivil ja soolapuhujal.

Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks oli luuletaja kirjanik, bioenergeetika õpetaja ja intuitiivteaduste kooli juht Ingvar Luhaäär, kelle pseudonüümideks on ka Valev Mirtem , Ülev Valder või Tõivelemb Vallak.

Ingvar Luhaäär on tundnud meie kõige kuulsamaid ja vägevamaid, nüüd juba legendideks saanud sensitiive ning mõttetarku - Kaika Lainet, Luule Viilmat, Vigala Sassi ning Gunnar Aarmat. Ta on kirjutanud neist nii artikleid, kui ka raamatuid. Kes siis veel, kui mitte tema, oskab anda nõu, millise selgeltnägija juurde abisaamiseks pöörduda.

"Asjasse tuleb suhtuda mõistlikult, kuid mitte skeptiliselt," ütleb Luhaäär. "Eeskujuks toon Vahur Kersna, kes on kirjutanud paksu raamatu sellest, kuidas ta tuli üliraskest seisust välja tänu ametlikule meditsiinile, alternatiivmeditsiinile ja perekonna toetusele."

Luhaäär on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal 1970. aastal. Tema teoste peamine teema on erootika ja esoteerika. Alates 1990. aastaist on kirjanduskriitikud loobunud tema teostele tähelepanu pööramast.

Ingvar Luhaäär on kirjutanud ligi sada raamatut, sealhulgas üle tosina luulekogu. Mees, kes peab oma mentoriks Uku Masingut, on vaimustunult ja pühendunult uurinud erootikat ja selle ajalugu, eriti just sakraalerootikat, ning kirjutanud pseudonüümi Valev Mirtem nime alt mitmeid omal ajal seksrevolutsioonilisi teoseid nagu näiteks "Välk lootoses, erootika läbi aegade" (mida müüdi ilmumisnädalal 50 000 eksemplari!).

Talt on ilmunud ka raamatuid, mis käsitlevad bioenergeetikat selle erinevates ilmingutes - zen-budismi, nõidu ja sensitiive, usku, inimsuhteid, energiaid, grafoloogiat, gurusid, neurolingvistilist programmeerimist, tantrat ja palju muud.

Saates küsisime: Mida tähendab usk täielikku teistsugususse? Kuidas mängida seksuaalsuse nagu jumalariigiga? Milline mantra aitab hästi külmetushaiguste vastu? Millised on seksuaalsfääri kolm peamist valdkonda? Kas neurolingvistiline programmeerimine ongi maagia?

Lisaks uurisime ka seda, kas igaühest võib harjutamise korral saada selgeltnägija. Kuna Luhaäär on kolmkümmend aastat juhatanud intuitiivteaduste kooli, kus tegeldakse sensitiivsete võimete arendamisega, teab ta rääkida, kuidas nõiatarkuste omandamine käib. Kas meil on kunagi lootust hakata inimeste aurat nägema? Või saada heaks hiromandiks? Tervendajaks? Või hakata hoopis mõtte jõuga asju liigutama? Saates õppisime ära ka paar põnevat nõiatarkust?

Vaata saadet järele!

"Puuduta mind!"; Anu Saagim; Ingvar Luhaäär; Sirje Presnal (Tatjana Iljina)

Näide Ingvar Luhaääre luule loomingust:

“Raamatukogus”

Nihutame letil raamatuid edasi,

lõksatab mapilukk,

kõpsuvad kannad.

Küünitame kaelu:

“Mida sa võtad?

Mida sa ära annad?”

Riiulitel nagu polegi lõppu,

tagapool salapäraselt pime.

Tädi sealt raamatu välja toob,

kui aga ütled nime.

Mida siis küsida? –

minu kätte

järjekord jõuab juba.

Sikutan

selja taga seisja raamaatuid:

“Luba, ma vaatan, luba!”

Needki on läbi loetud ammu…

Kataloogist ei leidnud ka.

“Mida siis seekord?”

küsib tädi.

Seekord

ma vastatud ei saa.

“Eks sa vaata, ehk leiad ise.”

Tohin ise… riiulite vahel?

Olen ikka näinud…

vanemaid lugejaid

vilksub seal hämaruses

vahetevahel.