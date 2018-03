Ohutusjuurdluse keskus (OJK) on läbi vaadanud 28. veebruaril Tallinna lennujaamas toimunud Smartlynxi õnnetuse lennuki pardasalvestised ning keskendub uurimises edasi õhusõiduki juhtimissüsteemile.

Kogutud info kohaselt saab OJK esialgu öelda järgmist:

28. veebruaril 2018 kell 12.02 startis Smartlynx Airlines Estonia Airbus A-320-214 Tallinna lennujaamast, et läbi viia treeninglende. Pardal oli kapten-instruktor, teine piloot, neli õpilast ja lennuameti inspektor. Koolitusel viidi konveiermaandumistena (touch and go) läbi tüübipädevuskoolitust.