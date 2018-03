Sel nädalal jõudsid Türgist Eestisse uued sisserändajad. Tegu on kvoodipagulaste perekondadega, kus on kokku 18 inimest.

Sotsiaalministeeriumist öeldi Õhtulehele, et need inimesed kuuluvad kolme perekonda ja nad on Türki jõudnud Süüriast.

Esimeses peres on kokku kaheksa inimest, kellest kuus on alaealised lapsed. See perekond suunati elama Vägeva majutuskeskusesse.