Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse muudatused noortegarantii tugisüsteemi loomiseks, mille eesmärk on vähendada mittetöötavate ja -õppivate noorte arvu. Loodav süsteem võimaldab kohalikul omavalitsusel pakkuda 16–26aastastele noortele tuge tööturule ja haridusellu naasmiseks.

Noortegarantii tugisüsteemi rakendumisel saab kõigil noortel olema kogukonna tasandil kättesaadav tugi, kes korraldab ja aitab kaasa, et noor saab õigel ajal talle vajaliku abi. Süsteemi loomiseks on sotsiaalministeerium väljatöötanud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

„Nende noorte jaoks, kes on juba sattunud ebasoodsasse olukorda, tuleb leida lahendused, et tekkinud olukorraga tegeleda ehk teatud mõttes aidata tegeleda tagajärgedega,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Varajane sekkumine ja toetamine täidab pikemas plaanis ka ennetuse rolli, kuna kahjuks on üsna suur tõenäosus, et mittetöötav ja mitteõppiv noor, kes ise teenusteni ei jõua ega saa ka kusagilt abi, muutub ühel hetkel täielikult sotsiaalkaitsesüsteemist sõltuvaks, kust tagasitee on juba kordades keerulisem.“