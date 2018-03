Mauritiuse president Ameenah Gurib-Fakim, kes on sattunud kulutamisskandaali keskmesse, keeldub tagasi astumast. Gurib-Fakim on ainus naisriigipea Aafrikas.

Gurib-Fakimit süüdistatakse heategevuseks mõeldud pangakaardi kasutamises isiklike ostude tegemisel, vahendab BBC. Naine vannub, et kasutas võõrast kaarti ekslikult ning kõik summad on tänaseks tagasi makstud. Tegemist oli kümnete tuhandete dollaritega.

Maurituse peaminister sõnas 13. märtsil, et president astub tagasi tuleval nädalal pärast riigi 50. iseseisvusaastapäeva tähistamist, kuid presidendi kantselei on selle avalduse tänaseks tühiseks nimetanud. „Ameenah Gurib-Fakim, kel ei ole millegi pärast süüd tunda ning kes on suuteline selleks ka tõendeid esitama, lükkab tagasi mistahes kuuldused tema lahkumisest,“ seisis presidendi kantselei avalduses.

Ameenah Gurib-Fakim on Mauritiuse president alates 2015. aastast.