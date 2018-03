Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Näitleja ja lavastaja Vallo Kirs soovib, et eestimaalased üksteist hoiaks. "Meid on vähe, aga iga inimene on oma maailma ja kosmosega. Kui me oleksime siin ruumis komekesi, siis me võiksime siin igaviku veeta. Aga meid on õnneks 1,3 miljonit. Meil on tegelikult teineteisega väga tore," arutleb ta. Vaata Kirsi täispikka mõtisklust videost!