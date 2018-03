Ülemaailmne tuk-tukkide võidusõit läbi India on jõudnud juba üheksanda etapini. Seekordset etappi alustatakse maalilisest Mysore linnast ning õhtuks on vaja jõuda kõrgtehnoloogia keskusesse Bangaloresse. Retke eesmärk ei ole mitte ainult hullumeelne kihutamine läbi India, vaid võistlusel on ka suurem mõte - teha head India lastele.

Üheksas etapp algabki India koolist Mysores, kus lastele jagatakse kommi, mänguasju ja õppevahendeid. Lisaks arvavad India lapsed võidu, kus asub kaardi peal Eesti.

Siimul on India toidust tekkinud kahtlane allergia. Hanna peab aga võitlema kohalike meestega, kes väga jultunult enda käsi tema seeliku alla ajavad. Reisiseltskonna eelarve on tasapisi kokku kuivanud ja nüüd tuleb loota, et tuk-tuk võistluse lõpuni tervena püsib, sest remondi eest maksmiseks enam naljalt raha ei jätkuks. Poisid satuvad riisikasvandusse ja kohalikule valimisüritusele, kus kampaaniale ka veel omalt poolt hoogu lisatakse.

„India Xpress: pöörane seiklus tuk-tukkidega“ täna kell 20.00 TV3s.