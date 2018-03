Hannes Võrno oli kunagi televisioonis nimi, mis tõi rahva teleka ette. Ma ei taha puutuda tema saavutusi minevikus, sest need olidki märkimisväärsed, aga parem oleks meile võinud jääda helge mälestus neist päevist. Tema comeback, sedapuhku Tallinna TV ekraanil, oli – kasutan oma Facebooki-sõprade sõnu – kuidagi väga nukker. Ajuti ajas ka vihale, aga peamiselt oli see lihtsalt ääretult kurb vaatepilt.

Aga kahjuks oli sel saatel kaks osa. Teine osa siis ilmselt pidigi olema see „otsekohesus“, mida lubati. Külaliseks oli Kanal 2 talendisaate „Väikesed hiiglased“ avahooaja võitja, viieaastane Oliver, kes oli salvestusele sõitnud kaugelt Lõuna-Eestist. Peagi sai selgeks, et Oliverile endale antakse saateosas vähe sõna – seda tegi Võrno vähemalt hästi.

Mida Võrno siis lapsele rääkis? Ma ei tahaks eriti puudutada juba kirgi kütnud „neegri“ teemat, see on liiga mage, aga kas tõesti peab keskealine täismees tõeliseks julgustükiks öelda telesaates pisikese poisi ees „neeger“? Meenus kohe lapsepõlv, kui suured poisid ärplesid nooremate tüdrukute ees joodikutest isadelt õpitud roppustega – näe, ma julgen öelda „p**s“, julgen öelda „t**a“, imetlege nüüd. Ka Võrno on kahtlemata väga vinge mees, et sellise vägiteoga hakkama sai!

Põhiliselt näis Võrno tegelevat asjaga, mida psühholoogias tuntakse kui projektsiooni. Seda võtet kasutatakse muinasjuttudes ja valmides – kui ei taheta midagi otse öelda ega tihata/julgeta endast rääkida, pannakse inimese kombel käituma ja mõtlema näiteks kass. Võrno heietas saatekülalisele kõigepealt presidendi vastuvõtust – president olevat ju Oliveri sõber, niisiis kas polnud temast alatu jätta saatmata kutse vastuvõtule? Poiss ei saanud vist hästi arugi, mis see vastuvõtt on – nagu tema rõõmsast vastusest aru sain, pidas ta enda meelest vabariigi sünnipäeva kenasti kodus ära - nii et mulle jäi arusaamatuks, miks sihuke küsimus üldse kerkis. Keegi teine hoopis põdes, et kutset ei tulnud? Kleit ja ülikond olid valmis?

Nii, järgmiseks: kas tead, väike Oliver, mis juhtub Eestis väikeste lastega nagu sina, kes on ühel hetkel olnud väga kuulsad? Laps aimas midagi, jäi väga tõsiseks. Ja kuulsuste ning tänamatu rahva vastasseisu rõhutamine aina jätkus – kuni saate lõpuni välja. Tead, väike Oliver (tegi Võrno lapsele selgeks), kuulsus kaob nagu aeg liiva ja sinust ei hooli ühel hetkel enam mitte keegi. Kui Võrno saate lõpus väikesele hiiglasele oma vana lipsu kinkis, olin peaaegu pisarais. Jälle ei saanud poiss ilmselt suurt midagi aru, tema jaoks oligi see lihtsalt üks vana lips, mitte Lego või Transformer. Aga Võrno enda hingevalu oli selles lipsus, mis omanikku vahetas. Tema enda pettumus. Tema enda ängistus. Võrno nimetas lipsu õnnetoovaks, aga minu silmis oli see küll maailma kõige kurvem lips.