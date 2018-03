Kolmapäeval veidi pärast kella kahte sai politsei teate, et Tallinnas Mustamäe tee 24 hoone lähedal on maha sõidetud liiklusmärgid. Sõidukit, mis võis liiklusõnnetuse põhjustada, sündmuskohal ei olnud.

„Isegi juhul, kui liiklusõnnetuses pole inimesed kannatada saanud ja on tekitatud vaid varaline kahju, kuid põhjustaja ei tea, kes on varalise kahju saaja, näiteks toimus otsasõit pargitud autole, liiklusmärgile või postile, tuleb sellest teatada politseile lühinumbril 112 ning tegutseda vastavalt korraldustele,“ sõnas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariigrupi juht Tanel Pajumaa. „Kui kõik osapooled on teada ning liiklusõnnetuse asjaolud on selged, sujub ka kahjukäsitlusprotsess kiiremini. Kui on toimunud liiklusõnnetus ja te ei tea, kuidas antud olukorras käituda, helistage lühinumbrile 112.“