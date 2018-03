ees räägib naisele, et ta sai unes ennustuse, et täna keskööl võtab surm ta baarist endaga kaasa. "Sa muuda oma välimust, et ta sind ära ei tunneks," õpetab naine. Mees teebki nii. Ta ajab end kiilaks, paneb neetidega tagi selga ja läheb baari. Täpselt keskööl tuleb surm, vaatab ringi ja ütleb: "Kui see värdjas täna ei tule, siis võtan leti äärest selle kiilaka mootorratturi!"