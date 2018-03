Ettevõtja Allan Martinsoni sõnul on Eesti pangad on võtnud selge kursi vähendada mitteresidentide protsenti ja firmade tausta vaatamata, suhtutakse kõigisse ühtemoodi, samuti on ta kokku puutunud välisinvestroitega, kel probleeme pangakonto avamisega.

Arsenal Center OÜ juhatuse liige Aadu Oja tõdes Äripäevale, et mitteresidentide investeeringutest Eestisse ei saa enam üldse rääkida: "Meie kogemusel on põhimõtteliselt võimatu sujuvalt teha asju isegi ühe pangagrupi sees näiteks Tallinnas ja Riias."

"Laiemale avalikkusele tuleb ehk üllatusena, et juba umbes aasta jagu ei saa mitteresidendid Eestis enam sisuliselt pangakontosid avada, ei raha ega väärtpaberite jaoks," ütles Eesti äriinglite assotsiatsiooni juhatuse liige Lauri Isotamm, et jutt käi kahtlase taustaga Vene firmadest või Põhja-Korea krüptokauplejatest, vaid ka suurtest, tuntud valgetest Lääne ettevõtetest.

Martinsoni sõnul on juba palju lihtsam teha ettevõte väljaspool Eestit, kus on ka õigusruum investoritele tuttavam – paljud ettevõtted asutavad end pigem näiteks USAs või Suurbritannias, kus on investoril kergem luua pangaarve ja väärtpaberiarve.

Viimane tähendab tema sõnul seda, et Eestisse ei looda tehnoloogiaettevõtete peakortereid ja ei tehta siin põhiregistreeringuid.