Hoogne laulusaade „Rahvabänd“ stardib oma uue hooajaga. Kes laulab end rahva südamesse sel korral? Lavale astuvad täiesti uued Eesti bändid ja peavad maha ühe korraliku lahingu, et selgitada välja kellest saab 2018. aasta rahva lemmik.

Nedsaja Küla Bändi koosseisu kuuluvad kolm meest Värskast, Tartust ja Kanadast, kes nüüd elavad ühes väikeses külas Setomaal. 2013. aasta augustis saadi kokku, et iga-aastasel külapäeval elava muusika saatel rahvast tantsutada. Sellest peost välja kujunenud bänd on leidnud oma kõlanišši ja nüüd mängitakse peaaegu iganädalaselt üle kogu Eesti erinevatel üritustel. Ühendades Toomas Valgu meloodilised ja kiired käigud karmoškal, Iisak Sulev Andrelleri mahedad bassigruuvid ja Paul Hundi kõlava kitarritausta ning nende kolme vokaalid, kuuleme kergelt rahvaliku kõlaga Nedsaja Küla Bändi omapärast helipilti, kelle repertuaar koosneb peamiselt Eesti, Vene, Iiri ja Kanada traditsioonilistest lauludest ning klassikalistest kaveritest. Nende muusika on lõbus, täis energiat ja vastupandamatult tantsule kutsuv.

Sada ja Seened

Sada ja seened on kahemehebänd, kes teeb tuntud ja tuttavaid Eesti lugusid. Näitlejaharidusega Aivo ja Tanel töötavad koos õhtujuhtidena ja pakuvad ka bändiga võimalust tõeliseks tantsumaratoniks.

Sada ja Seened (Kalev Lilleorg)

Päris Anny

Ansambel Päris Anny temperamendist pulbitsev eestvedaja on laulja Annely Ott, kes on endale teed rajanud karaokemaailmas ja nüüdseks kogunud enda ümber kogenud pillimehed, et teha tõeliselt sütitavat poprokki.

Päris Anny (Kalev Lilleorg)

Mohiito

Mohiito on rütmikas diskotantsutaja Tartust. Bändi liikmed on Meelis Sepp, kes on aastaid pidanud baarmani ametit ja DJ Ahto Kalda. Ööelus karastunud mehed otsustasid ise teada saada, mida tähendab, kui terve ööklubi nende loo järele tantsu vihub. Esimene hitt õnnestus ja nii ta läks.

Mohiito (Kalev Lilleorg)

S.E.K.S

Sükroonujujad Endisest Kastepiisa Seltsimajast ehk lühidalt S.E.K.S on kompromissiti peo- ja möllubänd, kes ei kohku ära ka sellest, et tõmmata laval käima mootorsaag. Lõbus ja huumorivõtmes esitus, tuntud rock-pophitid meilt ja mujalt on nende visiitkaardiks.

S.E.K.S (Kalev Lilleorg)

Village Voice

Village Voice on ühe lauluhimulise naise lihaks saanud unistus. Ailo Tael töötas aastaid puidutööstuses liimipingi taga, kuid vabal ajal laulis Kamari naisansamblis, korraldas karaokevõistlusi ja lõpuks, siis kui lapsed suured, otsustas järgneda helesinisele unistusele ja teha päris oma bändi. Tema paarimees Herky on muusikat õppinud omal käel ja praegu moodustavad nad meeleoluka duo.

Village Voice (Kalev Lilleorg)

Eesti mees

Eesti mees on kaheliikmeline meestebänd, kes teeb kaasakiskuvalt rütmikat Eesti muusikat. Bändi solist Jaak Linnas on kõrgharitud koorijuht, kuid aastaid tagasi otsustas elus siiski muud sihid seada.

Eesti mees (Kalev Lilleorg)

Leggero