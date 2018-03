Emakeelepäeval toimus Vikerraadios üheteistkümnendat korda e-etteütluse võistlus. Poole tunni jooksul jõudis toimetuseni 6377 etteütlust (möödunud aastal 5881).



Kõige kiiremini ja korrektsemalt kirjutasid Vikerraadio kodulehel etteütluse Rudolf Purge (üldvõitja, täiskasvanute kategooria), Tiina Laansalu (filoloogide kategooria), Saskia Saara Simisker Eesti Rahvusvahelisest Koolist (õpilaste kategooria, tema õpetaja on Maren Toom), Olga Gerassimenko (muu emakeelega) ja Riita Märka (välismaal elavad eestlased).



Kiireim ja korrektseim nutiseadmega osaleja on teist aastat järjest Riina Tobias, kes kirjutas nutitelefoniga. Veatuid etteütlusi jõudis Vikerraadio toimetusse 21, aga palju oli 1-2 veaga tekste.



Tänavu sai esmakordselt etteütlust kirjutada ka käsitsi – tulemused avaldatakse neljapäeval, 15. märtsi "Vikerhommikus". Raadioamajja saabus üks käsitsi kirjutatud etteütlus, kuid 250 inimest saatis kirjutatu fotona.



Esmakordselt pakuti osalemisvõimalust ka vaegkuuljatele: kui raadiokuulajateni jõudis tänavune etteütlus legendaarse raadiodiktori Urve Koni poolt loetuna, siis vaegkuuljad said portaalis ERR.ee video vahendusel etteütluse teksti lugeda “Aktuaalse kaamera” saatejuhi Monika Tamla huultelt.

Levinumad vead



Etteütluse meeskonna liige Priit Kruus ütles töid vaadates: "Vead tekkisid koostajate jaoks ootamatutes kohtades, sidekriipsutamist oli seal, kus polnud vaja, näiteks "lavastuste sari" või "spaakeskus"."



Merilin Aruvee: "Ootuspäraseid vigu oli ik-lõpuliste sõnade kirjutamisel ja lauselühendi komastamisel."



Etteütluse tulemuste leheküljel saab oma e-posti aadressi sisestades enda etteütluse tellida. Seal on üleval ka helifail ja korrektne tekst.



2018. aasta e-etteütluse korrektne kirjapilt:



Tänapäeval külastaks Tammsaare kui kuurortides käija igal juhul modernset spaakeskust, uurides pärast massaaži ka oma šedöövrite retseptsiooni 21. sajandi vargamäelikus tööühiskonnas.



Peas tohuvabohu, mekkis eksaminand heade mõtete linna kuulsaimas bistroos singi-juustu-küüslaugutäidisega bataati, silme ees lugemata hitt-teosed, ja unistas laenutustähtaegadeta raamatukogust.



Lavastuste sari "Sajandi lugu" ühendab vastastikku teatreid, mis pakuvad peale vaba aja veetmise võimaluse ka pika kõlblikkusajaga vaimutoitu.



"Jannsen, Jakobson," ütles aasta tegijast noorkotkas vanalinlikus hoones toimunud väitlusel, "ei teadnud e-aabitsast ega e-koolist midagi, vaid veensid igameest, et rahvustunne, mis maitseb nagu rukkileib rõõsakoorevõiga, rajaneb kirjaoskusel."



Paralleelvõimalused:

* 21. sajandi / XXI sajandi

* singi-juustu-küüslaugutäidise / singi-juustu-küüslaugu täidise

* hitt-teosed / hittteosed

* rõõsakoorevõiga / rõõsa koore võiga

* iga meest/igameest



2018. aasta e-etteütluse teksti koostasid:



Triin Toome-Hosman, Türi Ühisgümnaasiumi ja Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskuse eesti keele õpetaja

Peeter Päll, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja

Maris Jõks, Postimehe keeletoimetaja-korrektor

Merilin Aruvee, TLÜ emakeeledidaktika lektor

Maire Raadik, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja

Priit Kruus, eesti kirjanduse uurija ja kirjandusõpetaja, TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse didaktik, Vikerraadio "Keelesäutsu" üks autoreist.



Algselt ühekordse projektina mõeldud e-etteütlus toimus juba 11. korda, sellest on saanud traditsioon ning üks emakeelepäeva oodatumaid sündmusi. 11 aasta jooksul on Vikerraadioni jõudnud ligi 36500 etteütlust. Paljud koolid on võtnud e-etteütluse emakeelepäeva tähistamise programmi ning tänavu osales võistluses esmakordselt ka Riigikogu. E-etteütlus kandideerib ka 2017. aasta keeleteo auhinnale.

E-etteütlust korraldavad Vikerraadio, Eesti Emakeeleõpetajate Selts ja Eesti Keele Instituut. Auhinnad on välja pannud Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Keele Instituut, Rahva Raamat ja raamatupood Apollo.