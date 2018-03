Esmaspäeval teatas May, et Skripali ning tema tütre mürgitamise taga on väga suure tõenäosusega Putini valitsus, kuna närvimürk, millega kaht inimest tappa üritati, pärineb Venemaalt. Putin on süüdistusi kommenteerides öelnud, et britid võiks esmalt ise asjas selgusele jõuda, misjärel saaks sel teemal edasi kõnelda.