Briti peaminister Theresa May teeb täna parlamendis endise Vene topeltagendi Skripali ja viimase tütre mürgitamist puudutava avalduse, kuna Venemaale antud aeg selgitusi jagada sai teisipäeval otsa.

Ajalehe Independent andmeil plaanib Suurbritannia Venemaa ja selle liitlaste suhtes majandussõda. Väljaandele teadaolevalt valmistakse niinimetatud sõjaks ette juba pinnast, mis tähendab näiteks varade külmutamist ja viisakeeldusid Venemaa kodanikele.

Esmaspäeval teatas May, et Skripali ning tema tütre mürgitamise taga on väga suure tõenäosusega Putini valitsus, kuna närvimürk, millega kaht inimest tappa üritati, pärineb Venemaalt. Putin on süüdistusi kommenteerides öelnud, et britid võiks esmalt ise asjas selgusele jõuda, misjärel saaks sel teemal edasi kõnelda.

Teisipäeval usuti, et May võib võimalike sanktsioonide rakendamisel appi kutsuda ka Euroopa Liidu või koguni NATO. Indipendenti allikad aga teatasid, et peaminister ei lubavat "gangsterismi harrastaval" Putinil puhtalt pääseda.