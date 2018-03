Haapsalu Linnamäele Maali kinnistule ehitatakse ligi 1,4 miljoni euro eest 12 korteriga üürimaja, riik toetab projekti omavalitsuste üürielamute elamufondi arendamise raames 678 300 euroga, kirjutab Lääne Elu.

SA Kredex rahuldas Maali Üürimaja OÜ taotluse Linnamäele Maali kinnistule 12 korteriga üürimaja ehitamiseks. Projekti kogumaksumus on ligi 1,4 miljonit eurot, sellest toetus 50 protsenti ehk 678 300 eurot.

Maali Üürimaja OÜ enamusosanik on Lääne-Nigula vald ja teine osapool ettevõtja Koit Uus.

Üürielamute ehitamise toetuse kord jõustus mullu juulikuus ja sellega kehtestati tingimused kohalikele omavalitsustele, mis soovivad riigi toel arendada elamufondi.

2017. aastaks planeeriti toetuseks 2,5 miljonit eurot. Järgneval kolmel aastal plaanib riik toetuseks anda 20 miljonit eurot aastas. Toetuse määr on kuni 50 protsenti, ülejäänud kulutused peavad tulema kohaliku omavalitsuse omafinantseeringust. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2,5 miljonit eurot kohaliku omavalitsuse kohta.

Tegemist on regionaalpoliitilise meetmega, milles lepiti kokku valitsuse tegevusprogrammis 2016–2019. Taotluste hindamisel antakse lisapunkte regionaalarengu strateegia prioriteetsetele piirkondadele Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti omavalitsustes, mis taotlevad toetust kvalifitseeritud spetsialistidele mõeldud üürieluruumide rajamiseks.

Esimesel aastal antakse toetust kohalikele omavalitsustele, mis jäävad Tallinna ja Tartu mõjualast väljapoole. Nüüdisaegse elamufondi puudumise tõttu on just need piirkonnad tööjõu pärast konkureerides kehvemal positsioonil kui Tartu ja Tallinn.

Kohalikel omavalitsustel on toetust on võimalik taotleda Kredexist alates möödunud aasta novembrist. Käesolevast aastast saab taotleda toetust ka sotsiaalmajanduslikult vähekindlustatud sihtgruppide majutamiseks üürielamutesse.

Allikas: BNS

