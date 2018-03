Kuritegeliku ühenduse loomises kahtlustatavate ärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri lähedane kaastööline Ardo Vilbre lootis vahi alt pääseda.

Riigiprokuratuur kahtlustab, et Vilbre asus kuritegelikus võimuahelas Hirve ja Gammeri järel kohe kolmandal kohal ja suunas ülemuste rahaasju.

Vilbre kaitsja vandeadvokaat Sven Sillar taotles kolmapäeval Tallinna ringkonnakohtus tema vahi alt vabastamist või siis vähemalt kautsjoni määramist. Vilbre suudaks enda sõnul kokku saada kuni 50 000 eurot, mis tuleks kas tema vennalt või emalt. „Emal on pensionieelsed säästud ja vend võiks laenu võtta või vara panti panna,” selgitas Sillar. Kaitsja tunnistas, et Vilbrel on rahaga kitsas käes, sest kohus on arestinud umbes 500 000 euro väärtuses tema vara.

Prokuratuuri väitel ulatus Vilbre perekonna sissetulekute ja vara vahe poole miljoni euroni ja seda käsitletakse kuritegelikul teel saadud tuluna. Riigiprokurör Eve Olesk vaidles Vilbre vabastamisele vastu, sest aktiivne tõendite kogumine alles käib ja Vilbre võib vabaduses viibides tõendeid kõrvaldada või kallutada tunnistajaid valeütlustele. Samal põhjusel oli prokurör vastu ka kautsjoni määramisele. Osa asitõendeid on politsei andmeil peidikutes ja Vilbre olevat ka ise juba tõendeid kõrvaldanud, hävitades andmekandjaid.